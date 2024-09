"Les graines du figuier sauvage", film symbole deux ans après la révolte en Iran

Le film a été l'un des chocs du dernier Festival de Cannes et est reparti avec un prix spécial du jury.

Mais la pression augmente sur le régime. Les juges, comme Iman, redoublent de paranoïa envers les jeunes. On lui confie une arme pour se protéger. Quand le pistolet disparaît de sa table de nuit, le poison du soupçon s'immisce dans la famille et finit par la faire exploser.

Rezvan et Sana, ses deux filles, suivent depuis la maison les soubresauts de la jeunesse, obéissant à leur père tout en aidant en cachette leurs camarades. Leur mère, Najmeh, épouse soumise à son mari, tente de maintenir un pont entre eux.

On y suit Iman, un enquêteur au service du régime iranien, qui va être promu juge d'instruction, alors que la révolte gronde après la mort de Mahsa Amini, arrêtée fin 2022 pour ne pas avoir respecté le strict code vestimentaire islamique.

Au-delà du thriller, le film est une radiographie d'une société iranienne écrasée sous le poids de la religion et d'une répression qui ne cesse de croître. C'est un plaidoyer pour la liberté et un hommage au mouvement "Femme, vie, liberté", qui a secoué l'Iran après la mort de Mahsa Amini.

Le cinéaste a d'ailleurs entremêlé son film de nombreuses images amateurs et issues des réseaux sociaux montrant les rassemblements d'étudiantes et d'étudiants, les femmes brûlant leur foulard en public, et les brutalités policières.

Indissociable de ses conditions de fabrication, le film est aussi un tour de force à la réalisation brillante, avec même une scène de course-poursuite en voiture, tournée avec les moyens du bord.