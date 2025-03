Après un mois de décisions fortes, Donald Trump ne compte pas s'arrêter là: "Nous ne faisons que commencer"

Le président américain Donald Trump a prononcé au Capitole un discours dont lui seul a le secret. Lors de cette allocution d'une heure et 40 minutes, une durée record, il a notamment affirmé qu'après un mois exrêmement chargé en décisions radicales, "nous ne faisons que commencer".

"Nous ne faisons que commencer", a asséné Donald Trump mardi au Capitole devant des républicains exaltés et des démocrates abasourdis, lui qui bouleverse autant les institutions américaines que l'ordre mondial.

Les Etats-Unis sont "sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra peut-être jamais plus", a affirmé le président américain, dans le discours le plus long jamais prononcé devant le Congrès.