Les jeunes transgenres face à l'offensive des conservateurs américains

Leo, un jeune Américain de 14 ans, prend de la testostérone depuis environ six mois. "Ca m'aide beaucoup, je me sens plus sûr de moi, plus en phase avec mon identité de genre", confie-t-il à l'AFP.

Cet adolescent transgenre s'inquiète toutefois des lois adoptées par plusieurs Etats conservateurs pour interdire les traitements hormonaux aux mineurs qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe de naissance.