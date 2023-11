Les Juifs d'Europe "vivent de nouveau dans la peur", déplore la Commission européenne

Elle cite des cocktails Molotov lancés sur une synagogue en Allemagne, des tags représentant des étoiles de David sur des immeubles en France, la profanation d'un cimetière juif en Autriche, des attaques de magasins et de synagogues en Espagne, et des slogans hostiles scandés lors de manifestations.

"Le droit de l'UE criminalise l'incitation publique à la haine et à la violence et définit une approche commune pour lutter contre les discours de haine et crimes racistes et xénophobes: garantir son application rigoureuse est plus impératif que jamais", souligne l'exécutif européen.