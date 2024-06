Les migrants pour les Etats-Unis passés par le Mexique originaires de 177 pays

Quelque 1,39 million de migrants illégaux provenant de 177 pays sont passés par le Mexique entre janvier et mai, pour tenter de gagner les Etats-Unis, a rapporté dimanche l'Institut national mexicain des migrations (INM).

La grande majorité d'entre eux étaient des adultes voyageant seuls, tandis que près de 3.000 étaient des mineurs non accompagnés, indique l'institut dans un communiqué.

Le plus grand nombre de personnes, près de 380.000, provenaient du Venezuela, pays en proie à une grave crise économique, suivi du Guatemala, du Honduras, de l'Equateur et d'Haïti, tous durement touchés par la violence des gangs et le trafic de drogue.

D'autres personnes tentant la dangereuse traversée du Mexique à la recherche d'une vie meilleure aux Etats-Unis provenaient d'aussi loin que de Chine, Mauritanie, Inde ou Angola, selon l'INM.

En 2023, plus de 2,4 millions de personnes ont franchi de manière illégale la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, selon les statistiques migratoires américaines.