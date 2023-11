Les ministres des Finances de l'Apec veulent une croissance "durable"

Les pays de l'Asie-Pacifique ont réaffirmé leur volonté de stimuler leur croissance économique tout en cherchant à réduire des inégalités et à protéger l'environnement, a déclaré lundi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen.

"Nous devons continuer à améliorer nos perspectives économiques à long terme en encourageant la formation de la main-d'oeuvre, l'innovation et les investissements dans les infrastructures, de manière durable et en réduisant les inégalités", a-t-elle résumé après une journée de réunions entre les ministres des Finances de la région.

Après plusieurs années consacrées à la reprise post-pandémie, 2023 a été une "année charnière" pour l'Apec, a noté Janet Yellen, car elle a permis aux gouvernements de se reconcentrer sur "l'avancement des réformes budgétaires pour construire nos économies sur le long terme".

Mais le développement économique ne peut être dissocié de la nécessité immédiate de sevrer l'humanité des sources d'énergie qui réchauffent la planète, a insisté la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, soulignant que les pays les moins riches avaient besoin d'aide pour franchir le pas.

Les discussions ont donc porté notamment sur "la manière de financer des transitions énergétiques efficaces et effectives tout en soutenant les individus et les communautés les plus vulnérables".