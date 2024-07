Les photographes japonaises à l'honneur aux Rencontres photo d'Arles

"Quelle joie de vous voir": derrière ce titre accueillant, le festival des Rencontres de la photographie d'Arles (sud de la France) réunit les clichés de 26 Japonaises dont le travail, peu connu, navigue entre vie quotidienne et expérimentations techniques.

Les photographes nippones, "peut-être plus que les photographes françaises et américaines par exemple, ont eu du mal à se faire une place dans le paysage artistique", en partie parce que la société japonaise "ne laisse pas forcément beaucoup d'espoir à une femme qui ne veut ni être mère, ni être femme à temps complet et qui peut-être a d'autres passions", indique à l'AFP une des commissaires de l'exposition, Pauline Vermare.