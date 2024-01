Les renouvelables en voie de détrôner le charbon pour la production électrique

Cela pourrait être le cas aussi en Chine, qui produit aujourd'hui plus de la moitié de l'électricité mondiale issue du charbon, mais des incertitudes demeurent encore, liées à la météo (et son impact sur les barrages) et à l'évolution de la reprise économique et de la demande, note le rapport, qui y anticipe quoi qu'il en soit "un lent déclin structurel" du charbon.

Globalement, la montée des renouvelables, avec aussi la remontée à un certain niveau de la production nucléaire mondiale, devrait faire reculer le charbon, énergie la plus nocive pour le climat et la qualité de l'air, qui passerait à moins du tiers de la production électrique globale.

Pour l'AIE, la production électrique à base de charbon devrait ainsi baisser en moyenne d'1,7% par an d'ici 2026, après une année 2023 au contraire marquée par un regain d'1,6% dans un contexte de faible production hydraulique en Inde et en Chine.