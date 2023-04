Les USA ouvrent une ambassade au Vanuatu face aux avancées de la Chine dans le Pacifique

L'administration Biden, avec le soutien des deux partis au Congrès, a étendu le rôle des Etats-Unis dans une zone qui ne recevait que peu d'attention jusque-là, après l'annonce surprise l'an dernier d'un accord de sécurité entre les îles Salomon et la Chine.

Une ambassade dans la capitale Port-Vila "permettrait aux Etats-Unis d'approfondir leurs relations" dans l'archipel et d'accélérer son aide au développement y compris sur la question climatique, selon un communiqué du département d'Etat américain, qui ne précise pas de date d'ouverture.

Malgré les dénégations des îles Salomon, des pays occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis et l'Australie, redoutent que ce pacte permette à Pékin de renforcer sa présence dans le Pacifique.

Les Etats-Unis avaient rouvert en février leur ambassade aux îles Salomon, 30 ans après sa fermeture. La vice-présidente Kamala Harris avait en outre annoncé à un sommet l'an dernier que Washington ouvrirait de nouvelles ambassades aux Kiribati et aux Tonga.

Avec une population d'un peu plus de 300.000 personnes, le Vanuatu est classé parmi les pays les plus exposés aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations et les tsunamis, selon le rapport annuel sur le risque mondial.