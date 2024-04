L'Espagne condamne le raid de l'Equateur sur l'ambassade mexicaine

L'Espagne a condamné dimanche le raid policier mené par les autorités équatoriennes contre l'ambassade mexicaine à Quito pour y arrêter l'ancien vice-président équatorien accusé de corruption Jorge Glas, qui s'y était réfugié, et a appelé au "respect du droit international".

"L'entrée par la force dans l'ambassade mexicaine à Quito est en violation de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Nous appelons au respect du droit international et au retour de la concorde entre le Mexique et l'Equateur, des pays frères de l'Espagne et membres de la communauté ibéro-américaine", a déclaré le ministère des Affaires étrangères espagnol dans un communiqué.

La convention de Vienne de 1961 prévoit que les ambassades et les consulats "sont inviolables". Mais souligne aussi qu'ils ne doivent pas être utilisés d'une façon "incompatible" avec les fonctions diplomatiques et consulaires.