Liban: Israël intensifie ses raids aériens sur le sud et frappe la banlieue de la capitale

L'armée israélienne a mené mercredi un raid aérien sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, et une dizaine de frappes sur une importante ville dans le sud du Liban, après que le Premier ministre israélien a dit être opposé à tout cessez-le-feu "unilatéral".

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé un entrepôt "d'armes stratégiques appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah", bien que son allié américain s'est dit mardi "opposé" à la campagne de bombardements israéliens sur la capitale libanaise.

Il s'agit de la première frappe depuis plusieurs jours sur la banlieue sud de Beyrouth où l'armée israélienne a concentré ses raids depuis le lancement de ses frappes massives au Liban il y a près d'un mois, avant de viser d'autres fiefs du Hezbollah, dans l'est et le sud du pays et au-delà.

Dans le sud du Liban, Howaida Turk, la gouverneure de Nabatiyeh, a fait état d'une dizaine de frappes aériennes israéliennes mercredi sur son chef-lieu, un fief des deux mouvements chiites alliés Hezbollah et Amal.