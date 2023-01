Liban: le procureur général inculpé dans l'affaire de l'explosion du port

Le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en 2020 a continué de défier le pouvoir mardi en inculpant le procureur général, une décision inédite dans l'histoire du Liban, rejetée par le parquet.

A la surprise générale, Tarek Bitar avait décidé lundi de reprendre son enquête sur cette explosion qui avait fait plus de 215 morts et 6.500 blessés, après une suspension de plus d'un an, malgré les énormes pressions politiques auxquelles il est soumis.

Il avait commencé par inculper lundi deux hauts responsables de la sécurité pour "homicide avec intention probable".

Mardi, M. Bitar a inculpé le procureur général près la cour de Cassation, Ghassan Oueidate, et sept autres personnes parmi lesquelles trois magistrats, a indiqué un responsable judiciaire à l'AFP.

Le parquet a rejeté toutes les décisions du juge Bitar, lui signifiant qu'il ne pouvait pas reprendre son enquête, selon un document obtenu par l'AFP. "Puisqu'il (Bitar, ndlr) considère le parquet comme inexistant, nous le considérons aussi comme inexistant", a affirmé M. Oueidate à l'AFP.

Le juge, qui n'a pas d'affiliation politique connue, s'est mis à dos une grande partie de la classe politique, notamment le puissant parti Hezbollah pro-iranien qui avait exigé son remplacement. Les autorités libanaises refusent depuis le début toute enquête internationale. - Anciens ministres - "Enquête sur le port: Tarek Bitar est devenu fou", titrait mardi le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah qui domine la vie politique au Liban. L'énorme explosion du 4 août 2020 avait été provoquée par le stockage sans précaution de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium dans un entrepôt au port. Elle a été imputée par une grande partie de la population à la corruption et la négligence de la classe dirigeante, accusée également par les familles de victimes et des ONG de torpiller l'enquête pour éviter des inculpations.