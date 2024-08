Liban: un chef du Fatah palestinien tué dans une frappe israélienne

Un responsable du Fatah palestinien a été tué dans une frappe israélienne mercredi sur la ville de Saïda dans le sud du Liban, ont indiqué à l'AFP un chef de l'organisation palestinienne et une source de sécurité libanaise.

C'est la première fois depuis le début il y a un peu plus de dix mois des échanges de tirs transfrontaliers qu'un responsable de la formation du président palestinien Mahmoud Abbas est visé.

Une source de sécurité libanaise a précisé à l'AFP que la frappe avait visé sa voiture, alors qu'il circulait près des camps palestiniens jouxtant Saïda, principale ville du sud du Liban.

Un correspondant de l'AFP a vu une voiture en flammes duquel des secouristes ont retiré un corps.

Dans une déclaration à la chaîne al-Mayadeen, basée à Beyrouth, le chef des brigades des martyrs Al-Aqsa, Mounir Maqdah, a confirmé que le raid avait visé son frère, Khalil Maqdah, précisant qu'il était un haut responsable militaire du Fatah et faisait partie de ces brigades.

Le Fatah de Mahmoud Abbas, à la tête de la Cisjordanie, est le mouvement islamiste rival du Hamas, qui contrôle depuis 2006 le territoire palestinien de Gaza, où la guerre fait rage depuis le 7 octobre et les attaques sanglantes du Hamas sur le territoire israélien. Ces violences ont depuis lors fait plus de 40.170 morts côté palestinien et près de 1.200 morts côté israélien.