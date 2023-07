Libye: lourdes peines de prison pour des trafiquants d'êtres humains

Les trois hommes, dont ni l'identité ni la nationalité n'ont été précisées, ont été condamnés à la prison à vie pour l'un et à vingt ans de réclusion pour les deux autres, a précisé le bureau du Procureur dans un communiqué. Il s'agit des premières condamnations en Libye en lien avec le trafic d'êtres humains.

Les trois prévenus ont été reconnus coupables de "trafic d'êtres humains" et d'avoir "séquestré et torturé" des migrants clandestins et contraint leurs proches de verser des rançons pour obtenir leur libération, selon la même source.