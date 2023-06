L'Irak reporte au 18 décembre ses premières élections provinciales en dix ans

"Les coalitions et partis politique" qui souhaitent participer au scrutin pourront s'inscrire tout au long du mois de juillet, avait annoncé lundi la commission électorale, qui planche actuellement sur une mise à jour des listes électorales et l'enregistrement de nouveaux votants.

Le scrutin de décembre sera le premier du genre depuis 2013. A l'époque, les listes du Premier ministre d'alors, Nouri al-Maliki, étaient arrivées en tête.

Les élections provinciales suivantes auraient dû avoir lieu en 2018, mais elles avaient été reportées. Et, un an plus tard, alors qu'un vaste et inédit mouvement anti-pouvoir secouait l'Irak, les protestataires avaient exigé et obtenu la dissolution des conseils provinciaux.

Une partie de l'opposition et de la société civile voit dans ces conseils des nids à corruption.