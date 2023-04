L'ONU "extrêmement déçue" des violations de la "trêve humanitaire" au Soudan

Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, s'est dit lundi "extrêmement déçu" que l'armée et les paramilitaires n'aient que "partiellement respecté" les trois heures de "trêve humanitaire" qu'ils avaient dit accepter dimanche, au lendemain du début des hostilités.

M. Perthes a dit en outre dans un communiqué "noter que les combats se sont intensifiés (lundi) matin", alors que le syndicat des médecins compte déjà une centaine de civils et "des dizaines" de combattants tués, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), depuis le début des hostilités samedi entre l'armée et les Forces de soutien rapide.