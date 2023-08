L'Onu a obtenu "une réponse" de Pyongyang sur le soldat américain détenu en Corée du Nord

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a confirmé ce contact avec les Nord-Coréens, tout en reconnaissant n'avoir toujours aucune idée d'où il se trouvait ni dans quelles conditions. "On s'efforce d'en apprendre plus sur l'endroit où il se trouve et son bien-être mais nous n'avons pas ces informations", a déclaré M. Blinken à la chaîne de télévision américaine ABC. "Hier, enfin, les Nord-Coréens ont reconnu qu'ils comprenaient qu'on se pose ces questions. Ils n'ont pas donné de réponses", a-t-il ajouté.

Emprisonné deux mois après une bagarre alcoolisée en discothèque et une altercation avec la police locale à Séoul, et tout juste libéré de prison le 10 juillet, le soldat de deuxième classe, âgé d'une vingtaine d'années et engagé depuis 2021, avait été escorté à l'aéroport pour rentrer aux États-Unis en vue d'une audience disciplinaire. Mais au lieu de se rendre à Fort Bliss pour être entendu, Travis King s'était éclipsé le 18 juillet. Il avait alors traversé "volontairement et sans autorisation" la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, à l'occasion d'une visite dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays, selon le Commandement de l'Onu.