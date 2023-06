L'Otan va se doter de nouveaux plans de défense, avec 300.000 soldats

L'Otan prépare, pour une approbation lors du sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet, un nouveau renforcement de son dispositif militaire, qui mobilisera "plus de 300.000" hommes et femmes placés dans un état de préparation élevé, renforcés par des moyens navals et aériens, a indiqué vendredi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.