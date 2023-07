L'UE alloue 20 millions d'euros à la formation de la 31e brigade de l'armée congolaise

"La 31e brigade de réaction rapide est active dans l'est de la RDC et le soutien de l'UE renforcera les capacités et la résilience des FARDC dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine de groupes armés", a ajouté le Conseil.

Par cette mesure d'assistance, l'UE fournira des équipements individuels de base non létaux, tels que des kits de commando, des trousses de premiers secours et des vêtements, ainsi que des équipements collectifs, tels que des kits anti-EEI (engins explosifs improvisés, ndlr), des véhicules et des radios, à la 31e brigade de réaction rapide des FARDC.

La mesure d'assistance soutiendra également la réhabilitation du siège de la brigade.