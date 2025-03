"Ma fille criait qu'elle ne voulait pas mourir": des tornades balaient les États-Unis, plus d'une trentaine de personnes sont décédées

Aux États-Unis, de violentes tornades ont balayé certaines régions du centre et du Sud du pays. Au moins 33 personnes ont perdu la vie. Les dégâts sont considérables.

Une famille s'est retrouvée piégée dans son camping-car : "Tout ce que j'ai entendu, c'est ma fille de 6 ans qui criait qu'elle ne voulait pas mourir. Et mon mari disait "Dieu, s'il vous plaît, sauvez ma famille"".

Plusieurs tornades dévastent les États-Unis, balayant tout sur leur passage. Impuissants, les habitants du centre et du Sud du pays subissent cette météo dévastatrice.

Du Sud au centre des États-Unis, les phénomènes d'une rare violence se multiplient. Des quartiers entiers sont sinistrés. Les habitants sont, quant à eux, surpris par l'intensité de ces tornades. "J'ai vu mon hangar disparaître et partir vers la droite, puis il est arrivé au-dessus de la maison et a fini sa course ici", témoigne un habitant, dépité.

Les autorités américaines restent en alerte, car de nouveaux épisodes orageux sont attendus, notamment dans le sud-est, avec leur lot de tornades. À l'heure actuelle, 350.000 foyers restent privés d'électricité.