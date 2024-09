Les tornades en Belgique, c'est pas nouveau: un climatologue démystifie cette impression d'une augmentation

Ce n'est pas la première fois qu'une tornade se forme en Belgique. Ce phénomène, longtemps associé aux États-Unis, est-il de plus en plus récurrent chez nous ? Et comment ces trombes impressionnantes se forment-elles ?

Les tornades ont toujours existé chez nous. Avant celle de ce jeudi à Beauvechain, il y a eu celle de janvier dernier à Putte, en province d'Anvers ou encore la tornade de Beauraing, en 2021, qui avait dévasté près d'une centaine de maisons et provoqué d'importants dégâts matériels.

Avec 3 à 6 tornades en moyenne par an dans notre pays, les experts n'estiment pas que le phénomène soit de plus en plus fréquent depuis une trentaine d'années. Les tornades sont juste plus relayées sur les réseaux sociaux, d'après Pascal Mormal, climatologue à l'Institut Royal Météorologique : "Maintenant on a des moyens technologiques comme les smartphones, les appareils photos, qui sont beaucoup plus répandus qu'il y a 30 ou 40 ans et ça peut peut-être donner l'impression qu'il y a plus de tornades qu'auparavant, mais à priori nos chiffres ne indiquent pas une augmentation de ce genre de phénomène".