Marche contre l'antisémitisme: Borne dénonce les "postures" de LFI et du RN

Cette remarque cible à la fois La France Insoumise (LFI) dont "l'absence parle d'elle-même" et le Rassemblement national (RN) dont "la présence ne trompe personne", a précisé la Première ministre dans un message sur X (ex-Twitter).

Le RN participera à cette grande marche organisée à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, ce qui a suscité la colère des formations de gauche et de la majorité eu égard au passé antisémite du parti cofondé par Jean-Marie Le Pen.

LFI a décidé de boycotter cette manifestation justement en réponse à la présence du RN. Mais le message du parti de la gauche radicale sur l'antisémitisme est brouillé par plusieurs prises de positions jugées ambigües de son leader Jean-Luc Mélenchon.

L'un de ses députés David Guiraud a déclenché une tempête politique samedi en semblant minimiser les massacres commis le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.