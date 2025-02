Meurtre de la petite Louise: les enquêteurs s'intéressent à un homme repéré sur les caméras de surveillance

De nombreuses inconnues subsistent ce lundi matin concernant l'affaire Louise, 11 ans, signalée disparue vendredi et dont le corps a été retrouvé dans la nuit qui a suivi dans un parc, à quelques centaines de mètres de chez elle. Un homme apparaît sur les images des caméras de vidéosurveillance de la ville.

Les enquêteurs ne veulent laisser aucune piste de côté concernant la disparition et le meurtre de la petite Louise, 11 ans. Pour être sûrs de n'avoir négligé aucun indice sur les lieux du meurtre, un large ratissage a été organisé hier. 120 policiers, équipés pour certains de détecteurs de métaux ou de drones, ont quadrillé une bonne partie du parc des Templiers à Longjumeau, et même au-delà.

Un individu est recherché

Les analyses plus techniques se poursuivent également, notamment au niveau de la téléphonie et des caméras de vidéosurveillance, soit une masse d'informations que les policiers exploitent sans relâche depuis vendredi. Sur ces caméras, un homme en particulier intéresse les enquêteurs.

C'est l'une des pistes explorées par la police judiciaire de Versailles : un individu a été repéré dès vendredi sur les caméras de vidéosurveillance de la ville. Il apparaît non loin de Louise alors qu'elle marche dans la rue après la sortie du Collège. Les policiers ont cru reconnaître cet homme et cela a donné lieu à l'interpellation d'un jeune homme de 23 ans et de sa petite amie avant même la découverte de Louise dans le parc des Templiers. Le couple a été relâché après une vingtaine d'heures de garde à vue.

À ce stade, rien n'atteste que l'homme visible sur les images de vidéoprotection ait un lien direct avec la mort de la collégienne, mais pour en avoir le cœur net, les policiers continuent de mettre tout en œuvre afin de l'identifier pour pouvoir l'interroger.