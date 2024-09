Mexique: l'ouragan John a fait au moins 16 morts, selon les autorités

Au moins 16 personnes ont été tuées à la suite du passage de l'ouragan John sur le sud de la côte Pacifique du Mexique, entre autres à Acapulco et ses environs, ont indiqué dimanche le président et la protection civile.

Une autre victime a été confirmée dimanche par la protection civile dans l'Etat voisin du Oaxaca, plus au sud.

Quelque 18.000 militaires et secouristes ont été déployés pour faire face aux conséquences l'ouragan, et plus de 5 000 personnes ont été évacuées des zones à risque, selon les autorités. Environ 3.800 personnes ont été accueillies dans des refuges.

"L'eau est en train de baisser, même s'il y a beaucoup de boue dans les rues où le nettoyage a commencé", a détaillé le chef de l'Etat qui quittera le pouvoir mardi. "La première phase des secours humanitaires de l'armée, la Marine et la Garde nationale est sur le point de se terminer".

Toutefois, "dans le Michoacan, il y a eu une évacuation préventive de 275 personnes" en raison du débordement d'un barrage, a indiqué le président.