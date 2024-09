Missile tiré sur Tel-Aviv : une "première" pour le Hezbollah, selon l'armée israélienne

"Le Hezbollah essaie sans aucun doute d'aggraver la situation (...), ils essaient de terroriser de plus en plus de gens", a-t-il ajouté. Les sirènes d'alerte ont retenti dans les régions de Tel-Aviv et Netanya après le tir de missile.

L'armée a indiqué par la suite dans un communiqué avoir frappé le lanceur d'où le missile avait été tiré dans la région de Nafakhiyeh, au Liban.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des avions de chasse israéliens ont mené une série de frappes sur des cibles du Hezbollah sur le territoire libanais, a ajouté l'armée, qui a dit avoir "frappé des terroristes opérant au sein de l'infrastructure terroriste, des installations de stockage d'armes, des lanceurs et d'autres cibles terroristes du Hezbollah", selon le communiqué.

Des frappes israéliennes menées lundi au Liban ont fait des centaines de morts, selon le ministère libanais de la Santé.