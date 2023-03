Mort de l'architecte uruguayen Rafael Vinoly, concepteur de gratte-ciel emblématiques

L'architecte uruguayen basé à New York Rafael Vinoly, concepteur de gratte-ciel contemporains emblématiques comme la tour "Walkie-Talkie" de Londres, est décédé à 78 ans, a annoncé vendredi sa famille.

"Au nom de ma famille, mes collègues et nos nombreux partenaires dans le monde, j'ai la tristesse d'annoncer que mon père (...) est décédé de façon inattendue hier (jeudi), 2 mars, à 78 ans", a déclaré son fils Roman sur le site internet de la société qu'il avait fondée et qui a son siège à New York.

Acclamé et parfois controversé, l'architecte né à Montevideo en 1944 laisse plus de 600 oeuvres dans le monde entier, hôtels, salles de concert, stades ou aéroports, comme le terminal de Guadalajara (Mexique) ou le pont circulaire sur la lagune Garzon, en Uruguay.

Le club de football anglais de Manchester City, pour lequel il a dessiné le centre d'entraînement "City Football Academy", lui a rendu hommage sur Twitter.

Mais certains de ses projets ont fait polémique.

C'est le cas de son immeuble résidentiel de luxe de 426 mètres de haut et 85 étages à Manhattan, le 432 Park Avenue, qui fait l'objet d'un procès de la part de ses résidents millionnaires en raison de bruits et de vibrations à l'intérieur des appartements. A Londres, le gratte-ciel au 20 Fenchurch Street, surnommé "The Walkie-Talkie", qui s'élève dans le quartier de la City, avait défrayé la chronique en 2013 car la réflexion des rayons du soleil sur sa façade vitrée concave avait endommagé une Jaguar garée en contrebas.