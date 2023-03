Mort d'"El Conejo", un des criminels les plus recherchés du Venezuela

Le ministre n'a pas donné de détails précis sur la manière dont "El Conejo" a été "tué", mais il a indiqué que ce dernier avait trouvé la mort à l'issue d'une opération qui avait duré "plusieurs mois" dans tout le pays, en particulier dans l'État d'Aragua.

Les forces de l'ordre ont également arrêté "36 criminels", saisi "16 armes à feu, du matériel de guerre, des radios portables, des motos et des téléphones".

"El Conejo" était activement recherché depuis plus d'un an et sa tête avait mise à prix à 1 million de dollars - soit un peu plus de 186.000 salaires minimums vénézuélien - en février après des échanges de coups de feu avec la police.