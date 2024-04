Mort d'un adolescent dans la Drôme: quatre suspects mis en examen et écroués

Activement recherchés, un père de 59 ans et ses fils de 16 et 26 ans, originaires d'un quartier résidentiel à l'ouest de Romans s'étaient rendus jeudi à la police. Le lendemain, ils ont été présentés à des juges à Valence.

Les quatre suspects dans la mort d'un adolescent de 15 ans, tué en s'interposant dans une altercation à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, il y a trois jours, ont été mis en examen vendredi et écroués.

Le cadet, "qui a accepté de frapper, à la demande de son père" et que la victime a tenté de séparer lors d'une rixe avec un autre mineur, est poursuivi pour "violences volontaires avec préméditation" et le père pour "complicité" concernant ces faits.

A l'issue de leur comparution, le fils aîné, soupçonné d'avoir porté le coup de couteau mortel, a été mis en examen pour "meurtre aggravé (...) et violences volontaires avec préméditation en réunion sur mineur de 15 ans", a annoncé dans un communiqué le procureur Laurent de Caigny.

Les suspects ont tous été placés en détention provisoire, "y compris le mineur dans l'attente d'un débat contradictoire dans un délai de quatre jours pour son éventuel placement en centre éducatif fermé", a ajouté le procureur.

- Une seule blessure -

Le père de famille est suspecté d'avoir organisé une "expédition punitive" mardi soir contre un mineur, après "un différend violent et filmé" intervenu quelques jours auparavant et impliquant son plus jeune fils, selon le magistrat.