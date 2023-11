"Mort pour que je vive": à Kfar Aza, les noces de sang de Netta et Irene

"J'ai dit à ma mère, +je suis déjà amoureuse après une soirée et ça va mal finir+", se souvient en souriant Irene Shavit. Le 7 octobre, son fiancé a sauté sur la grenade du Hamas jetée sur eux et lui a sauvé la vie.

Les jeunes Israéliens Irene Shavit et Netta Epstein, 22 ans tous les deux, se rencontrent dans un pub en avril 2022 et c'est "l'attraction immédiate" et réciproque, témoigne la survivante.