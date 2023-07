MSF demande la "reprise immédiate" de l'aide alimentaire en Éthiopie

En raison de conflits et violences dans plusieurs régions du pays et d'une longue sécheresse dans la Corne de l'Afrique, "plus de 20 millions de personnes en Éthiopie", soit 16% des quelque 120 millions d'habitants "dépendent fortement de l'aide alimentaire, particulièrement les réfugiés et les déplacés", rappelle l'ONG.

Le gouvernement américain et le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU ont suspendu début mai leur aide alimentaire à la région septentrionale du Tigré, ravagée par deux ans de guerre, avant d'étendre cette décision à l'ensemble de l'Éthiopie, en raison de détournements "généralisés et coordonnés".