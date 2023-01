Naufrage d'un cargo près du Japon, 18 marins portés disparus

(Belga) Les garde-côtes japonais étaient mercredi à la recherche de 18 membres d'équipage d'un navire cargo ayant coulé au large du sud-ouest de l'archipel nippon, en mer de Chine orientale.

"A 07h14 du matin (mardi 23h14 HB), quatre ressortissants chinois ont été secourus mais nous cherchons toujours les 18 autres membres d'équipage", a déclaré à l'AFP une porte-parole des garde-côtes japonais. "Un avion est déjà sur place et deux bateaux sont en route", a-t-elle ajouté. Le navire cargo, identifié par les garde-côtes comme le Jintan, enregistré à Hong Kong, a émis un SOS à 23h15 mardi heure japonaise (mardi 15h15 HB), selon les garde-côtes nippons. Il se trouvait dans une zone difficile d'accès, à environ 110 km à l'ouest des îles Danjo, un micro-archipel reculé et inhabité au sud-ouest du Japon. Ce naufrage est survenu alors qu'une vague de froid touche une grande partie du Japon et que les températures de jour dans certaines des îles à proximité du bateau atteignaient à peine 3°C. Selon les garde-côtes japonais, l'équipage du Jintan comprenait au total 14 Chinois et 8 Birmans.