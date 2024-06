Netanyahu prédit une opération "très intense" à la frontière libanaise

Huit personnes ont été tuées dans une frappe aérienne qui a touché une maison dans le camp de réfugiés d'al-Maghazi, ont rapporté des sources hospitalières. Toujours dans le centre, une frappe près de l'entrée du camp d'al-Boureij et des tirs d'artillerie au sud-est de Deir el-Balah ont fait plusieurs victimes, selon des témoins.

L'armée israélienne a confirmé mener des opérations dans les secteurs d'al-Boureij et de Deir el-Balah, affirmant dans un communiqué avoir "éliminé" plusieurs membres du Hamas. Les soldats israéliens poursuivent également leurs activités dans la zone de Rafah, a-t-elle ajouté.

Près d'un mois après le début d'une offensive terrestre sur cette ville du sud, la guerre meurtrière entre Israël et le Hamas palestinien va entrer dans son neuvième mois. Du côté des négociations en vue d'un cessez-le-feu, impliquant Egypte, Etats-Unis et Qatar, le patron de la CIA, William Burns, est attendu mercredi à Doha. Il veut "continuer à œuvrer avec les médiateurs à conclure un accord" de cessez-le-feu, d'après une source au fait des négociations. Al-Qahera News, média proche du renseignement égyptien, a rapporté qu'une délégation égyptienne rencontrerait mercredi ses homologues qatari et américain à Doha.