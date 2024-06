New York renonce à son projet de péage urbain

Les automobilistes roulant à New York ne devront finalement pas s'acquitter d'une somme pour emprunter les axes de Manhattan. La gouverneure a supprimé une mesure en ce sens, une semaine à peine avant son entrée en vigueur.

"J'en suis arrivée à la difficile conclusion que l'introduction d'un tel système de péage n'entraînerait actuellement que trop de conséquences inappropriées pour les New-Yorkais", a indiqué la gouverneure Kathy Hochul. "J'ai donc demandé de suspendre ce projet pour une durée indéterminée."

L'objectif de cet impôt direct de 15 dollars par passage prélevé à l'entrée du centre de Manhattan, un des cinq arrondissements new-yorkais, était triple: désengorger les grandes avenues et rues qui irriguent l'île du nord au sud et d'est en ouest, améliorer ainsi la qualité de l'air de la Grosse Pomme et redresser le budget du tentaculaire réseau du métro en piteux état.