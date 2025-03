Avec ses récents propos et actes, Donald Trump est-il en train de transformer la géopolitique mondiale?

Avec l'attitude de Donald Trump et ses prises de position de ces dernières semaines, le président américain est-il en train de transformer le monde ? Comment les alliances se redessinent-elles sous nos yeux ? Les amis d'hier sont-ils en train de devenir les ennemis de demain ?

Il y avait ensuite la rencontre vendredi entre Zelensky et Trump, marquant la rupture avec la ligne européenne. Pour Donald Trump, les intérêts économiques américains doivent prévaloir, peu importe ses alliés et les liens historiques. Une nouvelle vision du monde qu'il essaie d'imposer, selon Sven Biscop, professeur à l'université de Gand et directeur à l'Institut Egmont.

"La grande rupture que Trump a créée, c'est que visiblement, il ne trouve pas que, parmi tous ces acteurs, les Européens méritent plus de considération que les autres. (...) Sur les points importants, nous sommes du même côté. Et là, visiblement, pour lui, ce n'est plus le cas", explique-t-il.

À l'inverse, le président américain confirme son virage pro-russe, un discours qu'il tient déjà depuis plusieurs mois. La Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, s'en réjouit, qualifiant Trump de pragmatique. Face à ce bouleversement, l'Union européenne tente de nouer de nouveaux partenariats économiques, stratégiques et sécuritaires.

Exemple récent : la semaine passée, Ursula von der Leyen a rencontré le Premier ministre indien. Objectif : parvenir à un accord de libre-échange commercial d'ici la fin 2025. Autre rapprochement, celui avec le Royaume-Uni, partenaire important au sein de l'OTAN. "Ce sont les deux puissances nucléaires européennes. Ce n'est pas une coïncidence", rajoute Sven Biscop.

Pour autant, les États-Unis restent un allié important et le dialogue avec le président américain n'est pas interrompu.