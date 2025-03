"ll devrait être plus reconnaissant": Donald Trump met à nouveau la pression sur Volodymyr Zelensky... et envoie une pique à l'Europe

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de "ne plus tolérer très longtemps" la position de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a aussi indiqué que le président de l'Ukraine "devrait être plus reconnaissant".

En conférence de presse à la Maison Blanche ce lundi soir, Donald Trump a indiqué que le président Zelensky "devrait être plus reconnaissant", tout en soulignant que l'accord sur les minerais ukrainiens peut encore être conclu.

"Je pense simplement qu'il devrait être plus reconnaissant, car ce pays les a soutenus contre vents et marées," a affirmé M. Trump lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. "Nous avons donné plus que l'Europe alors que l'Europe aurait dû donner plus. L'Europe est juste à côté et ce pays est très important pour eux. Ils ont été plus malins que Joe Biden qui a fait n'importe quoi."