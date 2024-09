Norvège: aucun signe que le "béluga-espion" ait été tué par balle, selon la police

Les organisations de défense des animaux NOAH et One Whale avaient porté plainte la semaine dernière, affirmant que le béluga baptisé Hvaldimir, qui fait sensation en Norvège depuis son apparition en 2019, avait été tué par arme à feu.

Décrit comme jeune - entre 15 et 20 ans, selon ceux qui le suivaient - et bien portant, le mammifère avait été retrouvé sans vie le 31 août dans la baie de Risavika, sur la côte sud-ouest de la Norvège. Les bélugas vivent généralement entre 30 et 35 ans, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Sur la base d'un rapport d'autopsie préliminaire effectué par l'Institut vétérinaire norvégien, la police a affirmé que rien n'indiquait que la mort était due à une "activité humaine".

Laissant plutôt entendre que le béluga était mort de faim, elle a décidé de ne pas ouvrir d'enquête.

"Aucun résultat de l'autopsie n'indique que Hvaldimir a été abattu", a indiqué un responsable de la police, Amund Preede Revheim, dans un communiqué.