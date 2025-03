"Nous ne mènerons pas d'action armée à moins d'être attaqués": le Parti des Travailleurs du Kurdistan annonce un cessez-le-feu avec la Turquie

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a approuvé l'appel de son chef historique, Abdullah Öcalan, à cesser les hostilités avec la Turquie et à ouvrir les discussions en vue de sa dissolution.

Cette trêve, si elle est respectée et débouche sur un accord de paix, mettrait fin à quatre décennies de guérilla qui ont fait au moins 40.000 morts. Dans un long message publié en turc par l'agence ANF, proche du parti armé, le PKK approuve le message d'Öcalan, délivré jeudi à Istanbul: "Nous sommes d'accord avec le contenu de l'appel tel qu'il est, et nous déclarons que nous le respecterons et le mettrons en œuvre. Aucune de nos forces ne mènera d'action armée à moins d'être attaquée", affirme-t-il.

"Afin d'ouvrir la voie à la mise en œuvre de l'appel d'Apo (oncle, en kurde, NDLR) à la paix et à une société démocratique, nous déclarons un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui", a annoncé le comité exécutif du PKK, basé dans le nord de l'Irak, répondant ainsi à l'appel historique de son fondateur, emprisonné depuis 26 ans.

À l'issue de quatre mois de dialogue initié par les autorités turques et conduit par le principal parti prokurde DEM, M. Öcalan a lancé un appel pour "la paix et une société démocratique", ordonnant au PKK de "déposer les armes" et de "se dissoudre". Pour lui, l'époque qui prévalait lorsqu'il a décrété la lutte armée, en 1984, est révolue insistait-il en affirmant "assumer la responsabilité historique de cet appel".

La direction du PKK réclame la liberté pour son fondateur, âgé de 75 ans, condamné à vie et détenu sur une île au large d'Istanbul: "Le dirigeant Abdullah Öcalan doit pouvoir vivre et travailler en toute liberté physique et établir des relations sans entrave avec qui il veut, y compris ses amis".