Nouveau projet d'accord pour une trêve à Gaza, le Hamas rejette de "nouvelles conditions" israéliennes

Dans un communiqué commun, les pays médiateurs - Etats-Unis, Qatar et Egypte - ont annoncé que les pourparlers reprendront au Caire la semaine prochaine, après la présentation vendredi par les Etats-Unis à Doha d'une nouvelle proposition, visant à "combler les lacunes restantes" en vue de la "mise en oeuvre" d'un accord sur un cessez-le-feu.

Mais deux cadres du Hamas ont dans la foulée indiqué à l'AFP que le mouvement rejetait de "nouvelles conditions" d'Israël.

Dans la bande de Gaza assiégée, la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre ne connaît pas de répit, et les violences se poursuivent en Cisjordanie occupée où une attaque meurtrière perpétrée par des colons juifs a provoqué un tollé y compris en Israël.

Après plus de dix mois de conflit, la diplomatie s'active aussi pour prévenir une riposte de l'Iran et de ses alliés, dont le Hezbollah, à l'assassinat, imputé à Israël, du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh le 31 juillet à Téhéran, et à la mort la veille du chef militaire du mouvement islamiste libanais dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

Le président américain, Joe Biden, dont le pays est le principal allié d'Israël, a assuré vendredi qu'un accord n'avait "jamais été aussi proche" pour un cessez-le-feu à Gaza. Il avait estimé qu'une trêve pourrait permettre d'éviter des représailles iraniennes.