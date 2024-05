Nouvelle-Calédonie: Macron "a compris" qu'il ne fallait pas convoquer le Congrès "maintenant", dit la maire de Nouméa

Emmanuel Macron a "compris" qu'il ne fallait pas convoquer le congrès à Versailles dans l'immédiat et qu'une "pause" s'imposait pour un retour au calme en Nouvelle-Calédonie, a déclaré la maire (Renaissance) de Nouméa, Sonia Lagarde, dans un entretien au Monde publié lundi.

"C'est une chose qu'il a comprise, qu'il a déjà plus ou moins annoncée", poursuit Mme Lagarde, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, qui dit avoir été en contact avec lui.

"Je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on y aille en force. Je crois qu'il faut de la sagesse et de la raison, et ces deux mots nous imposent aujourd'hui de faire une pause", ajoute-t-elle, demandant une mission de dialogue avec les indépendantistes et refusant "de signer un accord ou de cautionner un accord à la hâte".

Le territoire français du Pacifique sud est frappé depuis une semaine par des violences d'une ampleur inédite depuis 40 ans, en réaction à une réforme du corps électoral décriée par les indépendantistes.