Objectif Lune pour le programme spatial indien

L'Inde a lancé vendredi une fusée non habitée vers la Lune, où elle tentera pour la seconde fois de rejoindre le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé, selon la diffusion d'images en direct.

Actuellement en France, le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté que la mission spatiale portait les "espoirs et les rêves de notre pays".

Si la mission est couronnée de succès, le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, rejoindrait le club ayant réussi un alunissage contrôlé, qui ne compte actuellement que la Russie, les Etats-Unis et la Chine.

La dernière tentative du programme indien, en plein essor, intervient quatre ans après un échec, l'équipe au sol ayant perdu le contact peu avant l'arrivée sur la Lune.