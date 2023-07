Pakistan: des milliers de personnes protestent contre l'autodafé d'un Coran en Suède

"Le Coran est notre ligne rouge", ont tonné les centaines de manifestants réunis sur ce marché, qui ont réclamé la rupture des liens diplomatiques avec la Suède et l'expulsion de son ambassadeur.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait appelé en début de semaine à des manifestations dans tout le pays après la prière hebdomadaire du vendredi, ordonnant que cette journée soit consacrée à la défense de la "sainteté du Coran".

D'autres partis politiques, dont le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la principale formation d'opposition de l'ex-Premier ministre Imran Khan, avaient aussi invité leurs partisans à manifester.

La question du blasphème est particulièrement sensible au Pakistan, où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.