Plan "Rearm Europe": Ursula von der Leyen dévoile un plan à 800 milliards pour la défense européenne

Après la suspension des aides à l'Ukraine de la part des Etats-Unis, l'Europe réagit et compte investir dans sa défense.

A deux jours d'un sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine et la défense européenne, la cheffe de l'exécutif européen a listé, dans un courrier envoyé aux dirigeants, cinq grandes pistes de financement.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mardi un plan "Rearm Europe" visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour aider les États membres à investir dans la défense de l'Europe et dans une aide immédiate à l'Ukraine.

La première vise à donner plus de marge budgétaire aux États membres en évitant, pendant quatre ans, que leurs dépenses de défense ne pèsent sur les procédures pour déficit excessif. Elle passe par l'activation d'une clause de dérogation aux règles du Pacte de stabilité et de croissance, à l'échelle nationale.

L'Allemande propose aussi d'orienter 150 milliards d'euros de prêts aux États membres vers des capacités paneuropéennes de défense anti-aérienne, anti-missile, de munitions, de drones, etc, via des achats communs qui garantiraient l'interopérabilité des armements. Les États membres pourraient en outre, propose-t-elle, réorienter des financements qu'ils reçoivent de l'Union dans le cadre de la politique de cohésion (le rattrapage socio-économique des régions les moins riches) vers leurs politiques de défense.

Les quatrième et cinquième pistes visent à mobiliser les capitaux privés via une accélération de l'avènement d'une Union de l'épargne et de l'investissement, ainsi que par des programmes de la Banque européenne d'investissement (BEI).