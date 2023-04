Plus de 300 prisonniers libérés au premier jour d'un vaste échange

Le Yémen est le théâtre d'un conflit opposant depuis 2015 le gouvernement, soutenu par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, appuyés par l'Iran, qui se sont emparés de vastes pans du territoire du nord et de l'ouest de ce pays, dont la capitale Sanaa.

Fin mars, le gouvernement et les rebelles avaient conclu à Berne, en Suisse, un accord pour échanger plus de 880 prisonniers incluant des Saoudiens et des Soudanais, sur fond de réchauffement inattendu des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran.