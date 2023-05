Plus de 330.000 personnes déplacées au Soudan, plus de 100.000 personnes ont fui le pays

Les combats meurtriers au Soudan ont déplacé plus de 330.000 personnes à l'intérieur du pays, tandis que 100.000 autres ont fui dans les pays de la région, ont indiqué les Nations unies mardi.

Par ailleurs, le programme d'aide au Soudan pour cette année n'est financé qu'à 14% actuellement et il manque 1,5 milliard de dollars aux organismes d'aide pour faire face à la crise humanitaire aggravée par les combats en cours.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ces affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), depuis mi-avril, ont forcé plus de 334.000 personnes à fuir à l'intérieur du pays.

Sur le terrain, les combats acharnés se poursuivent mardi au Soudan, les parties combattantes ignorant une trêve constamment violée, alors que la communauté internationale s'alarme d'une situation humanitaire qui vire à la "catastrophe".

L'Onu redoute un exode massif du Soudan et estime que "plus de 800.000 personnes" pourraient fuir le pays. La majeure partie devrait se rendre au Tchad, en Égypte et au Soudan du Sud, selon le HCR.