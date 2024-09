Plus de prisonniers politiques en Russie qu'à la fin de l'URSS (Kara-Mourza)

Relâché le 1er août dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident, Vladimir Kara-Mourza avait été récompensé en 2022 par le Conseil de l'Europe, qui lui avait remis son prix Vaclav-Havel des droits de l'homme.

Invité à l'occasion de la remise du prix 2024, décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, M. Kara-Mourza a remercié le Conseil, qui réunit 46 pays, pour son soutien à la démocratie et aux droits humains en Russie.

"Il y a plus de 1.300 prisonniers politiques connus dans la Russie de Poutine, beaucoup plus que dans les dernières années de toute l'Union soviétique", a déclaré l'opposant russe, qui a assé plus de deux ans en prison dans son pays où il avait été condamné à 25 ans de détention pour "trahison", après avoir condamné l'invasion de l'Ukraine.

"Nous devons continuer à combattre pour leur libération et pour celle de toutes les personnes injustement détenues dans le monde", a-t-il plaidé.