Plus d'un demi-million d'apatrides ont obtenu une nationalité en dix ans

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué vendredi que depuis le lancement il y a dix ans de sa campagne pour résoudre le problème des apatrides dans le monde, plus d'un demi-million de personnes avaient acquis une nationalité.

Dans un rapport rendu public à Genève, le HCR a décrit les progrès accomplis depuis le lancement en 2014 de cette campagne #Jexiste qui vise à mobiliser l'action internationale pour résoudre le problème des apatrides.

Le HCR y décrit l'apatridie comme "une violation majeure des droits humains".

Elle marginalise les personnes sur les plans politique et économique, les rend particulièrement vulnérables aux abus et exploitations, et leur interdit d'accéder aux services essentiels.