Présidentielle américaine: Kamala Harris s’inscrit-elle dans la continuité de Joe Biden?

Le premier meeting de campagne de Kamala Harris s’est déroulé hier. Un discours très attendu, dans lequel elle a rappelé ses priorités, comme le droit à l'avortement et la lutte contre la pauvreté. Elle y a aussi, à nouveau, vivement critiqué Donald Trump. On va décrypter ce premier discours de campagne avec, Serge Jaumain, historien à l'ULB, spécialiste des États-Unis.

On peut dire qu'elle a merveilleusement réussi son premier examen de passage, puisque son discours a été suivi avec enthousiasme par la foule qui était présente, mais aussi, elle a réussi à récolter 100 millions de dollars en une journée, ce qui est un véritable record. Et on sait le poids de l'argent aux États-Unis et l'importance pour les électeurs de marquer ainsi leur soutien. Alors on a le sentiment que, dans le camp démocrate, c'est un énorme ouf de soulagement. Et on voit que les démocrates, qui jusque-là étaient assez mal à l'aise face à la candidature de Joe Biden, sont en train de se remobiliser. Donc, pour le moment, elle a effectivement très bien réussi cette première épreuve.

Est-ce qu'on peut parler de rupture ou, au contraire, de continuité par rapport au discours de Joe Biden?

C'est une très bonne question parce que, à la fois, c'est la continuité du programme de Joe Biden, c'est la continuité des grandes tendances qu'il a essayé de mettre en place. Elle assume cela et elle lui a rendu d'ailleurs hommage au début de son discours. Mais c'est une rupture, une rupture assez nette par rapport au discours, à la forme du discours de Joe Biden. Et on voit que, soudain, Donald Trump apparaît comme le vieil homme dans cette campagne. Il a face à lui une personnalité plus jeune, une femme, une femme de couleur. Et donc, c'est une toute nouvelle campagne qui commence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi aussi à mobiliser l'ensemble ou la grande majorité des délégués qui vont se réunir à la fin du mois d'août pour désigner officiellement, pour la désigner officiellement, comme candidate à la présidence.