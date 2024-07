Présidentielle américaine: Kamala Harris soutenue par assez de délégués démocrates pour être désignée candidate

Pour Joe Biden, cependant, s'ouvre une période inhabituellement longue d'ici à janvier, au cours de laquelle électeurs, hommes politiques et dirigeants étrangers auront les yeux rivés vers l'après, plutôt que sur lui.

Tous les présidents américains qui quittent leurs fonctions sont confrontés à une période de flottement entre le jour de l'élection, en novembre, et celui de l'investiture, en janvier: c'est la période dite du "canard boiteux", "lame duck" en anglais.

Le démocrate de 81 ans, malgré l'humiliation d'avoir dû abandonner la campagne électorale, jouera un rôle dans le succès de celle de sa vice-présidente, Kamala Harris, et pourra faire pression pour résoudre des questions clés de politique étrangère.

Le candidat démocrate sera connu au plus tard le 7 août

Le nouveau candidat du parti démocrate à l'élection présidentielle américaine sera connu au plus tard le 7 août, avant la convention de la formation, a annoncé lundi soir le président exécutif des démocrates, Jaime Harrison.

Dimanche, le président Joe Biden a suspendu sa campagne de réélection et a fait part de son appui à sa vice-présidente Kamala Harris comme candidate à la course à la Maison Blanche. Elle doit encore être officiellement élue par les délégués, mais avec le soutien de la plupart des dirigeants du parti, il est quasi acquis. Le processus de sélection d'un nouveau candidat sera "ouvert et équitable".