Présidentielle américaine: maintenant que Kamala Harris est dans la course, quel rôle Joe Biden peut-il encore jouer?

Pour Joe Biden, cependant, s'ouvre une période inhabituellement longue d'ici à janvier, au cours de laquelle électeurs, hommes politiques et dirigeants étrangers auront les yeux rivés vers l'après, plutôt que sur lui.

Encore du pouvoir



Et pourtant, l'engagement qu'il a pris dimanche dans sa lettre de démission, de "se concentrer uniquement sur l'accomplissement de (ses) devoirs de président jusqu'à la fin de (son) mandat", n'est pas forcément vide de sens.

"Il me reste six mois de présidence et je suis déterminé à faire le plus de choses possibles, tant sur la scène étrangère que nationale", a-t-il encore déclaré lundi, mentionnant ses principales batailles politiques: réduction de l'inflation, lutte contre la prolifération des armes à feu, baisse du coût des médicaments, questions climatiques.