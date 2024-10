Prisonnier en Russie: le supplice de l'Américain Hubbard, raconté par un codétenu ukrainien

Pris par l'armée russe en avril 2022, M. Hubbard a été condamné à six ans et dix mois de prison le 7 octobre 2024, à l'issue d'un procès à huis clos aussi surprise qu'expéditif. Les Etats-Unis disent n'avoir que des informations "limitées" sur son cas du fait d'un refus de coopération de Moscou.

La torture, les humiliations, la faim: c'est ainsi que le militaire ukrainien Igor Chychko décrit ses deux années de détention en Russie, et celles de Stephen Hubbard, un septuagénaire américain détenu au secret et condamné en octobre à Moscou pour "mercenariat" au profit de Kiev.

La Russie avait révélé seulement 10 jours plus tôt, le 27 septembre, détenir cet homme de 72 ans depuis deux ans et demi. Il était apparu au tribunal, frêle, pâle et peinant à se déplacer.

Igor Chychko avait lui été fait prisonnier en mai 2022, puis libéré dans un échange en mai 2024. Un journaliste de l'AFP avait fait sa connaissance en août, alors qu'il était traité pour les traumatismes dus à la détention. Il avait alors raconté avoir été incarcéré avec un Américain d'âge avancé, avant que Moscou révèle détenir M. Hubbard.

Dans deux entretiens accordés en septembre et en octobre à l'AFP, Igor Chychko a détaillé sa relation avec Stephen Hubbard et leurs vies dans deux prisons en Russie.